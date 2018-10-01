В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток...

Додано: Сер 17 жов, 2018 13:40

sequence написав: ключевое - это не "недостаточный спрос", а дорогие кредиты промышленности. Если ты не международный концерн и не имеешь подпитку от материнских структур, то нет денех на развитие ключевое - это не "недостаточный спрос", а дорогие кредиты промышленности. Если ты не международный концерн и не имеешь подпитку от материнских структур, то нет денех на развитие

Согласен.Вспомнилось, недавно смотрел интервью какого-то судостроителя из Николаева.Рассказывает про тендер на госзаказ Украины постройку толи катера, толи буксира.Участвуют украинская и голландская компании, точные цены не припомню,но общая ситуация такова.У украинцев стоимость судна дешевле - цена 20 млн, себестоимость 19 млн. У голландцев цена 21 млн, себестоимость 20 млн. В условиях тендера прописано что срок постройки год, у предприятия что строит судно, должны быть на счету деньги зарезервированные на сумму себестоимости судна, государство оплачивает всю сумму контракта по факту постройки и передачи готового продукта.Украинское предприятие ринулись в банки искать деньги. Западные банки кредит не дают, украинские дают - самый дешевый кредит 12% годовых. Это не только сьедает всю прибыль но и откусывает у себестоимости. Строить невыгодно. Или нужно увеличивать себестоимость до 21,3 млн, а цену ставить ещё выше.Голландцы берут у себя в Нидерландах кредит под 3% годовых, плюс по ихней программе развития промышленности государство компенсирует часть оплаты процентов. Короче получается кредит под 1% годовых. Строить выгодно, и даже есть резерв по снижению цены.В итоге украинцские верфи от тендера отказываются, побеждают голландцы.Голландское предприятие с заказом, годландские рабочие имеют работу, голландскиое государство с налогами, голландские банки с кредитами, в Нидерландах растет судостроительная отрасль.Украинские верфи без заказов, украинские рабочие уезжают в Голландию, украинское государство без налогов, Украина теряет валюту на заказе продукции из-за рубежа, украинская судостроительная отрасль деградирует.