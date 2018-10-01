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В НБУ назвали чинники,
які стримують розвиток...

В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:26

В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток...

Пропонуємо до обговорення:
Занадто високі ціни на енергоносії в Україні є основним чинником, що стримують розвиток підприємств.

Дивися повний текст В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток підприємств в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:27

"недостаточный спрос"-ключевое
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 12:35

ключевое - это не "недостаточный спрос", а дорогие кредиты промышленности. Если ты не международный концерн и не имеешь подпитку от материнских структур, то нет денех на развитие
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:40

  sequence написав:ключевое - это не "недостаточный спрос", а дорогие кредиты промышленности. Если ты не международный концерн и не имеешь подпитку от материнских структур, то нет денех на развитие


Согласен.
Вспомнилось, недавно смотрел интервью какого-то судостроителя из Николаева.
Рассказывает про тендер на госзаказ Украины постройку толи катера, толи буксира.
Участвуют украинская и голландская компании, точные цены не припомню,но общая ситуация такова.

У украинцев стоимость судна дешевле - цена 20 млн, себестоимость 19 млн. У голландцев цена 21 млн, себестоимость 20 млн. В условиях тендера прописано что срок постройки год, у предприятия что строит судно, должны быть на счету деньги зарезервированные на сумму себестоимости судна, государство оплачивает всю сумму контракта по факту постройки и передачи готового продукта.
Украинское предприятие ринулись в банки искать деньги. Западные банки кредит не дают, украинские дают - самый дешевый кредит 12% годовых. Это не только сьедает всю прибыль но и откусывает у себестоимости. Строить невыгодно. Или нужно увеличивать себестоимость до 21,3 млн, а цену ставить ещё выше.
Голландцы берут у себя в Нидерландах кредит под 3% годовых, плюс по ихней программе развития промышленности государство компенсирует часть оплаты процентов. Короче получается кредит под 1% годовых. Строить выгодно, и даже есть резерв по снижению цены.
В итоге украинцские верфи от тендера отказываются, побеждают голландцы.
Голландское предприятие с заказом, годландские рабочие имеют работу, голландскиое государство с налогами, голландские банки с кредитами, в Нидерландах растет судостроительная отрасль.
Украинские верфи без заказов, украинские рабочие уезжают в Голландию, украинское государство без налогов, Украина теряет валюту на заказе продукции из-за рубежа, украинская судостроительная отрасль деградирует.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:06

  Shram написав:.. украинские дают - самый дешевый кредит 12% годовых. ..
Это в валюте, так полагаю. В гривнах никто под 12% не даст. А если даст, то я все возьму, куплю валюты, подожду год, отдам и лихо заработаю :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:02

Качество и информативность опроса видна по показателю ответов про курс гривны. Курс гривны относительно гривны/доллара за год изменился в пределах 3%.
Т.е. основная проблема- дурь в головах, принадлежность большинства среднего бизнеса разворовывателям в девяностых.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 07:08

  sequence написав:
  Shram написав:.. украинские дают - самый дешевый кредит 12% годовых. ..
Это в валюте, так полагаю. В гривнах никто под 12% не даст. А если даст, то я все возьму, куплю валюты, подожду год, отдам и лихо заработаю :))


Да в валюте, ещё и с залогом оборудования предприятия.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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