Занадто високі ціни на енергоносії в Україні є основним чинником, що стримують розвиток підприємств.
Дивися повний текст В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток підприємств в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:26
В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ назвали чинники, які стримують розвиток підприємств в Україні.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:35
ключевое - это не "недостаточный спрос", а дорогие кредиты промышленности. Если ты не международный концерн и не имеешь подпитку от материнских структур, то нет денех на развитие
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:40
Согласен.
Вспомнилось, недавно смотрел интервью какого-то судостроителя из Николаева.
Рассказывает про тендер на госзаказ Украины постройку толи катера, толи буксира.
Участвуют украинская и голландская компании, точные цены не припомню,но общая ситуация такова.
У украинцев стоимость судна дешевле - цена 20 млн, себестоимость 19 млн. У голландцев цена 21 млн, себестоимость 20 млн. В условиях тендера прописано что срок постройки год, у предприятия что строит судно, должны быть на счету деньги зарезервированные на сумму себестоимости судна, государство оплачивает всю сумму контракта по факту постройки и передачи готового продукта.
Украинское предприятие ринулись в банки искать деньги. Западные банки кредит не дают, украинские дают - самый дешевый кредит 12% годовых. Это не только сьедает всю прибыль но и откусывает у себестоимости. Строить невыгодно. Или нужно увеличивать себестоимость до 21,3 млн, а цену ставить ещё выше.
Голландцы берут у себя в Нидерландах кредит под 3% годовых, плюс по ихней программе развития промышленности государство компенсирует часть оплаты процентов. Короче получается кредит под 1% годовых. Строить выгодно, и даже есть резерв по снижению цены.
В итоге украинцские верфи от тендера отказываются, побеждают голландцы.
Голландское предприятие с заказом, годландские рабочие имеют работу, голландскиое государство с налогами, голландские банки с кредитами, в Нидерландах растет судостроительная отрасль.
Украинские верфи без заказов, украинские рабочие уезжают в Голландию, украинское государство без налогов, Украина теряет валюту на заказе продукции из-за рубежа, украинская судостроительная отрасль деградирует.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:06
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:02
Качество и информативность опроса видна по показателю ответов про курс гривны. Курс гривны относительно гривны/доллара за год изменился в пределах 3%.
Т.е. основная проблема- дурь в головах, принадлежность большинства среднего бизнеса разворовывателям в девяностых.
Додано: Чет 18 жов, 2018 07:08
Да в валюте, ещё и с залогом оборудования предприятия.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 18 жов, 2018 11:04
Shram
Розвод для лохів. Аби поплакатись.
Аргументую:
Собівартість від голандської контори розраховується наступним чином:
- вартість робочої сили (40%) при середніх зарплатах працівників 3-7 тис Євро;
- вартість матеріалів та енергоносіїв (39%);
- амортизація обладнання / розвиток підприємства / відсотки банку / відсотки акціонерам (16%);
- заробіток (5%).
А як розраховується вартість від нашої верфі, якщо:
- робоча сила в 15 разів дешевша;
- матеріали (загалом), як мінімум на 10% дешевше;
- обладнання вже давно відпрацювало свій ресурс (на таке обладнання амортизація не нараховується);
- акціонери (якщо такі є) - вже давно забули, що по акціям можна отримувати дівіденди.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:45
В чем развод для лохов?
В том что украинское государство вместо того чтобы размещать заказы на промышленные товары на украинских заводах заказывает их на иностранных предприятиях?
Локомотивы, вертолеты, корабли, самолеты , автомобили - зачем строить своё если можно, взвалив кредит на налогоплательщиков, купить за границей, так?
Недавно, кстати, появилась новость про то что на Украину хочет зайти производитель американских вагонов, так что скоро услышим какие некачественные, дорогие и убыточные украинские вагоны, и что нужно срочно закупать американские вагоны.
Или развод для лохов в том, что кредитные ставки для промышленности таковы, что предприятиям невыгодно брать кредиты на производство, модернизацию и развитие?
Или в том что госчиновникам неинтересно создавать условия для развития украинской промышленности?
Никак не могу найти то интервью.
Зато пока искал наткнулся на интервью от херсонского судостроителя. Оно по сути о том же самом, только в более мягкой форме.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:45
Shram
Развод для лохов заключається в тому, що наші власники заводів по виробництву чогось не коректно рахують вартість товару під реалізацію. Адже, закладання в вартість прибутку в розмірі до 30% - це вважається ними не рентабельним. А для європейців - це вже надприбуток.
Враховуючи наші реалії - ці катери мали коштувати на нашому підприємстві 12, ну максимум 15млн.
Скоріш за все, це договорняк, де в 21 млн закладено відкат для наших. А інтерв*ю - так вівдводу глаз.
|