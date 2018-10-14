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TruCam в дії: експерт порадив
водіям платити за рахунками

TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:24

TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками

Пропонуємо до обговорення:
Порушення патрульні фіксуватимуть за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCam.

Дивися повний текст TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25

Там, де 4 смуги руху треба ставити 4 стаціонарні автоматичні камери, по одній на смугу.
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