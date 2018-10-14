Порушення патрульні фіксуватимуть за допомогою приладів вимірювання швидкості TruCam.
Дивися повний текст TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:24
TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст TruCam в дії: експерт порадив водіям платити за рахунками.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:25
Там, де 4 смуги руху треба ставити 4 стаціонарні автоматичні камери, по одній на смугу.
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