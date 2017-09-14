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Радар TruCam: скільки
адмінпротоколів склали патрульні...

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.
kordukov
 
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