Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11
Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11
Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.
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