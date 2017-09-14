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Радар TruCam: скільки
адмінпротоколів склали патрульні...

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11

Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.
kordukov
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:09

  kordukov написав:Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.

Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми. Т.е. это предовращение больше, а не закос бабла. 5 откровенных быков в день на патруль - нормально. Но теперь большинство попросту знает что может не увидеть за километр проблесковые и снижает скорость. Суть не в заработке а в снижении ДТП. Потому как сами ДТП приносят економике колоссальный економический и социальный ущерб.
Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:21

По проспекту бажа в Киеве чувствуется что контроль скорости появился :-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:39

  locustsucol написав:5 откровенных быков в день на патруль - нормально.


Минус те, кто по проездному.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:49

  summacut написав:
  locustsucol написав:5 откровенных быков в день на патруль - нормально.


Минус те, кто по проездному.

?? ошибся темой?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:36

Что они делают в Чабанах? По четыре полосы в каждую сторону, надземный переход, видимость 100/100, абсолютно безопасный участок, стоят после границы населенного пункта, как в старые времена.
astatempo
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