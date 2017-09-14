Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.
Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11
Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні за перший день.
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:11
Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:09
Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми. Т.е. это предовращение больше, а не закос бабла. 5 откровенных быков в день на патруль - нормально. Но теперь большинство попросту знает что может не увидеть за километр проблесковые и снижает скорость. Суть не в заработке а в снижении ДТП. Потому как сами ДТП приносят економике колоссальный економический и социальный ущерб.
Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:21
По проспекту бажа в Киеве чувствуется что контроль скорости появился :-)
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:39
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:49
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:36
Что они делают в Чабанах? По четыре полосы в каждую сторону, надземный переход, видимость 100/100, абсолютно безопасный участок, стоят после границы населенного пункта, как в старые времена.
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:25
Re: Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні..
Наверное, Выхотели написать "НЕ автоматическая фиксация" ? Так именно в этом и проблема.
Смотрим Закон "Про Національну поліцію"
"Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:
1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;
2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.
2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці."
Вы где-нибудь в статье увидели слова "ручная" съёмка ? Фиксация скорости на дороге сейчас должна быть исключительно в автоматическим режиме.
Потому все эти 231 человек элементарно отменят свои протоколы. Если захотят, конечно.
Не подскажете, где можно увидеть державный Сертификат на Трукам ? Прошу не путать со Свидетельством на поверку, которым козыряет Билошицкий - это совершенно другой документ!
Это, кстати, второй аргумент для отмены протокола.
Вообще, тема Труками довольно интересная, если любопытно, то можете начать копать с "Эффект косинуса", когда Трукам при скорости автомобиля 90 км/час, покажет 124 км/час, т.е. Вам выпишут протокол на нарушение даже с учётом "запаса на 20 км/час", который сейчас в Админ кодексе заложен.
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:37
Приборов вроде пока 25 на всю страну. Но всё равно бездельники. Они за час должны протоколов 100 выдавать на всю толпу .
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:40
Так точно. Они должны эту погрешность в приборе забивать на месте использования.
В свое время у меня знакомый начальника ГАИ так посадил на ж***, что тот протокол подчинённого выкинул в мусорку, чтобы дело в суд не пошло на обжалование.
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