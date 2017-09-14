Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Додано: Сер 17 жов, 2018 20:25

locustsucol написав: Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми. Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми.

locustsucol написав: Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов. Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.

Наверное, Выхотели написать "НЕ автоматическая фиксация" ? Так именно в этом и проблема.Смотрим Закон "Про Національну поліцію""Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівельфото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману ізфото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці."Вы где-нибудь в статье увидели слова "ручная" съёмка ? Фиксация скорости на дороге сейчас должна бытьПотому все эти 231 человек элементарно отменят свои протоколы. Если захотят, конечно.Не подскажете, где можно увидеть державный Сертификат на Трукам ? Прошу не путать со Свидетельством на поверку, которым козыряет Билошицкий - это совершенно другой документ!Это, кстати, второй аргумент для отмены протокола.Вообще, тема Труками довольно интересная, если любопытно, то можете начать копать с "Эффект косинуса", когда Трукам при скорости автомобиля 90 км/час, покажет 124 км/час, т.е. Вам выпишут протокол на нарушение даже с учётом "запаса на 20 км/час", который сейчас в Админ кодексе заложен.