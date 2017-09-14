Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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locustsucol написав:Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми.
Наверное, Выхотели написать "НЕ автоматическая фиксация" ? Так именно в этом и проблема. Смотрим Закон "Про Національну поліцію" "Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. 1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:
1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;
2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.
2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці."
Вы где-нибудь в статье увидели слова "ручная" съёмка ? Фиксация скорости на дороге сейчас должна быть исключительно в автоматическим режиме. Потому все эти 231 человек элементарно отменят свои протоколы. Если захотят, конечно.
locustsucol написав:Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.
Не подскажете, где можно увидеть державный Сертификат на Трукам ? Прошу не путать со Свидетельством на поверку, которым козыряет Билошицкий - это совершенно другой документ! Это, кстати, второй аргумент для отмены протокола.
Вообще, тема Труками довольно интересная, если любопытно, то можете начать копать с "Эффект косинуса", когда Трукам при скорости автомобиля 90 км/час, покажет 124 км/час, т.е. Вам выпишут протокол на нарушение даже с учётом "запаса на 20 км/час", который сейчас в Админ кодексе заложен.
Так точно. Они должны эту погрешность в приборе забивать на месте использования. В свое время у меня знакомый начальника ГАИ так посадил на ж***, что тот протокол подчинённого выкинул в мусорку, чтобы дело в суд не пошло на обжалование.
astatempo написав:Что они делают в Чабанах? По четыре полосы в каждую сторону, надземный переход, видимость 100/100, абсолютно безопасный участок, стоят после границы населенного пункта, как в старые времена.
Место доходное - в Чабанах 50, за их пределами сплошные дорожные работы и сотни запрещающих знаков.
summacut написав:Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе.
Вот нет и всё, да ? Вот однозначно и категорично ? А Вы много знаете людей, которым в школе преподавали Инструкцию по эксплуатации Трукам ? Только уточните какую версию - английскую (из США), где 82 страницы или украинскую на 59 страниц и где вырезано об указанном эффекте косинуса и настройке прибора. "Суслика видишь ? Нет? А он есть!" (с) Рекомендую нагуглить английский мануал и почитать. Например, здесь - https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... -n-0144823 Страницы 38-39, там это называется Roadside Offset.