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Радар TruCam: скільки
адмінпротоколів склали патрульні...

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:40

  LutsMan написав:
  locustsucol написав:Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми.

Наверное, Выхотели написать "НЕ автоматическая фиксация" ? Так именно в этом и проблема.
Смотрим Закон "Про Національну поліцію"
"Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.
1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:

1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.

2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці."

Вы где-нибудь в статье увидели слова "ручная" съёмка ? Фиксация скорости на дороге сейчас должна быть исключительно в автоматическим режиме.
Потому все эти 231 человек элементарно отменят свои протоколы. Если захотят, конечно.

  locustsucol написав:Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.


Не подскажете, где можно увидеть державный Сертификат на Трукам ? Прошу не путать со Свидетельством на поверку, которым козыряет Билошицкий - это совершенно другой документ!
Это, кстати, второй аргумент для отмены протокола.

Вообще, тема Труками довольно интересная, если любопытно, то можете начать копать с "Эффект косинуса", когда Трукам при скорости автомобиля 90 км/час, покажет 124 км/час, т.е. Вам выпишут протокол на нарушение даже с учётом "запаса на 20 км/час", который сейчас в Админ кодексе заложен.


Так точно. Они должны эту погрешность в приборе забивать на месте использования.
В свое время у меня знакомый начальника ГАИ так посадил на ж***, что тот протокол подчинённого выкинул в мусорку, чтобы дело в суд не пошло на обжалование.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:49

  astatempo написав:Что они делают в Чабанах? По четыре полосы в каждую сторону, надземный переход, видимость 100/100, абсолютно безопасный участок, стоят после границы населенного пункта, как в старые времена.

Место доходное - в Чабанах 50, за их пределами сплошные дорожные работы и сотни запрещающих знаков.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:20

  LutsMan написав:то можете начать копать с "Эффект косинуса"


Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:34

Re: Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні..

  summacut написав:Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе.

Вот нет и всё, да ? Вот однозначно и категорично ? А Вы много знаете людей, которым в школе преподавали Инструкцию по эксплуатации Трукам ? Только уточните какую версию - английскую (из США), где 82 страницы или украинскую на 59 страниц и где вырезано об указанном эффекте косинуса и настройке прибора.
"Суслика видишь ? Нет? А он есть!" (с) :)
Рекомендую нагуглить английский мануал и почитать. Например, здесь - https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... -n-0144823
Страницы 38-39, там это называется Roadside Offset.
LutsMan
 
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