Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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locustsucol написав:Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми.
Наверное, Выхотели написать "НЕ автоматическая фиксация" ? Так именно в этом и проблема. Смотрим Закон "Про Національну поліцію" "Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. 1. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з метою:
1) попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;
2) забезпечення дотримання правил дорожнього руху.
2. Інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці."
Вы где-нибудь в статье увидели слова "ручная" съёмка ? Фиксация скорости на дороге сейчас должна быть исключительно в автоматическим режиме. Потому все эти 231 человек элементарно отменят свои протоколы. Если захотят, конечно.
locustsucol написав:Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.
Не подскажете, где можно увидеть державный Сертификат на Трукам ? Прошу не путать со Свидетельством на поверку, которым козыряет Билошицкий - это совершенно другой документ! Это, кстати, второй аргумент для отмены протокола.
Вообще, тема Труками довольно интересная, если любопытно, то можете начать копать с "Эффект косинуса", когда Трукам при скорости автомобиля 90 км/час, покажет 124 км/час, т.е. Вам выпишут протокол на нарушение даже с учётом "запаса на 20 км/час", который сейчас в Админ кодексе заложен.
Так точно. Они должны эту погрешность в приборе забивать на месте использования. В свое время у меня знакомый начальника ГАИ так посадил на ж***, что тот протокол подчинённого выкинул в мусорку, чтобы дело в суд не пошло на обжалование.
astatempo написав:Что они делают в Чабанах? По четыре полосы в каждую сторону, надземный переход, видимость 100/100, абсолютно безопасный участок, стоят после границы населенного пункта, как в старые времена.
Место доходное - в Чабанах 50, за их пределами сплошные дорожные работы и сотни запрещающих знаков.
summacut написав:Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе.
Вот нет и всё, да ? Вот однозначно и категорично ? А Вы много знаете людей, которым в школе преподавали Инструкцию по эксплуатации Трукам ? Только уточните какую версию - английскую (из США), где 82 страницы или украинскую на 59 страниц и где вырезано об указанном эффекте косинуса и настройке прибора. "Суслика видишь ? Нет? А он есть!" (с) Рекомендую нагуглить английский мануал и почитать. Например, здесь - https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... -n-0144823 Страницы 38-39, там это называется Roadside Offset. PS: Кстати, если будете действительно интересоваться темой Трукам и случайно забредёте на сайт их производителя http://www.lasertech.com, то обратите внимание на подпись внизу под Трукам: "NOTE: Not Available in USA.", а потом в общем каталоге ещё раз - "Available outside of the USA only." Вот почему такой чудный и безошибочный прибор не пускают на дороги США, а ? Может потому, что там водители умеют читать инструкции к приборам на английском языке и умеют в суде отстаивать свои права ? Задумайтесь.
Востаннє редагувалось LutsMan в Сер 17 жов, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
summacut написав:А, я понимаю, куда уклон. Мусора могут выставить максимальное расстояние от дороги, фактически находясь на обочине, что завысит реальную скорость. Так?
Так точно А ещё есть в мануале данные о дальности этого прибора в 1200м и угле раскрытия луча в 2.5 нанорадианы, что на расстоянии 800 м даёт пятно более метра в диаметре (т.е. запросто попадает 2 машины), а на 1200м им можно сразу две полосы закрыть и выбирать какую машину штрафовать за скорость по своему усмотрению. Классно, правда ? Повторюсь - этот прибор не допустили в работу на дороги в США. Задумайтесь - почему.
kordukov написав:Сколько у них там приборов? 30, 45штук? Делим на 231 протокол получаем 5 протоколов на 1 прибор за день. Чето слабовато.
Ну так это же автоматическая фиксация, а на дороге, где полиция обязана стоять на проезжей части с включенными проблемковыми. Т.е. это предовращение больше, а не закос бабла. 5 откровенных быков в день на патруль - нормально. Но теперь большинство попросту знает что может не увидеть за километр проблесковые и снижает скорость. Суть не в заработке а в снижении ДТП. Потому как сами ДТП приносят економике колоссальный економический и социальный ущерб. Да и 45 штук - это начало. За год запланировано закупить 4 тысячи трукамов.
Если бы заботились о смертности, то сделали бы дороги по 2-е полосы и отбойник , чтоб при обгоне не выезжали на встречку, большая часть смертей -- лобовое столкновение. А так, это дешёвый способ уменьшить на пару процентов смертность и бабла поднять по ходу.
LutsMan Про 2,5 миллирадиан я в курсе, считал, что при более менее вменяемых расстояниях для измерений метров в 300 плюс минус туда сюда, пятно не выходит за пределы автомобиля. А, в общем, хотелось бы глянуть на картинку, на основании которой пишется прОтокол, какие фотки там есть, есть ли обзорное фото, чтобы понимать что тебя не тупо с бок лупят. Расстояние, скорость, время, мож что-то еще.
В мануале пишут, что расстояние до машины должно быть не менее скольки-то расстояний от проезжей части. Интересно, что делает прибор при попытке нарушить это правило.
summacut написав:Про 2,5 миллирадиан я в курсе, считал, что при более менее вменяемых расстояниях для измерений метров в 300 плюс минус туда сюда, пятно не выходит за пределы автомобиля.
Да этот градус это самое меньшее зло в этом приборе. Это я написал для того, чтобы люди не думали, что волшебный прибор поставит на ихнем автомобиле на расстоянии 1200м красную точку размером с одну копейку и скажет именно их скорость - чуда не будет.
summacut написав:А, в общем, хотелось бы глянуть на картинку, на основании которой пишется прОтокол, какие фотки там есть, есть ли обзорное фото, чтобы понимать что тебя не тупо с бок лупят. Расстояние, скорость, время, мож что-то еще.
Ну учитывая опыт использования этого прибора несколько лет назад (до решения Конституционного Суда, который его фактически запретил!), то это будет 2 фотографии: на одном фото ваш автомобиль полностью, не допускается наличие на фото даже частично других автомобилей, в том числе в соседнем ряду, и второе фото - крупно номерной знак вашего автомобиля. На каждом фото стоит дата, время, скорость, расстояние до автомобиля, координаты GPS. И при этом на фото НЕТ данных о настройке прибора и выставленном Roadside Offset!
summacut написав:В мануале пишут, что расстояние до машины должно быть не менее скольки-то расстояний от проезжей части. Интересно, что делает прибор при попытке нарушить это правило.
Ничего он не делает. Это рекомендация оператору и не более. Честно говоря, в Инструкции описана целая процедура, как калибровать прибор на каждом месте измерений. Только кто это будет делать каждые полчаса, когда патруль переезжает на новое место ? Именно потому я утверждаю - необходима только автоматическая фиксация со стационарно установленных камер и автоматизированная рассылка писем счастья. Система контроля скорости должна полностью исключать человеческий фактор.