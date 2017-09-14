Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Додано: Сер 17 жов, 2018 23:05

summacut написав: Про 2,5 миллирадиан я в курсе, считал, что при более менее вменяемых расстояниях для измерений метров в 300 плюс минус туда сюда, пятно не выходит за пределы автомобиля. Про 2,5 миллирадиан я в курсе, считал, что при более менее вменяемых расстояниях для измерений метров в 300 плюс минус туда сюда, пятно не выходит за пределы автомобиля.

summacut написав: А, в общем, хотелось бы глянуть на картинку, на основании которой пишется прОтокол, какие фотки там есть, есть ли обзорное фото, чтобы понимать что тебя не тупо с бок лупят. Расстояние, скорость, время, мож что-то еще. А, в общем, хотелось бы глянуть на картинку, на основании которой пишется прОтокол, какие фотки там есть, есть ли обзорное фото, чтобы понимать что тебя не тупо с бок лупят. Расстояние, скорость, время, мож что-то еще.

summacut написав: В мануале пишут, что расстояние до машины должно быть не менее скольки-то расстояний от проезжей части. Интересно, что делает прибор при попытке нарушить это правило. В мануале пишут, что расстояние до машины должно быть не менее скольки-то расстояний от проезжей части. Интересно, что делает прибор при попытке нарушить это правило.

Да этот градус это самое меньшее зло в этом приборе. Это я написал для того, чтобы люди не думали, что волшебный прибор поставит на ихнем автомобиле на расстоянии 1200м красную точку размером с одну копейку и скажет именно их скорость - чуда не будет.Ну учитывая опыт использования этого прибора несколько лет назад (до решения Конституционного Суда, который его фактически запретил!), то это будет 2 фотографии: на одном фото ваш автомобиль полностью, не допускается наличие на фото даже частично других автомобилей, в том числе в соседнем ряду, и второе фото - крупно номерной знак вашего автомобиля. На каждом фото стоит дата, время, скорость, расстояние до автомобиля, координаты GPS. И при этом на фото НЕТ данных о настройке прибора и выставленном Roadside Offset!Ничего он не делает. Это рекомендация оператору и не более. Честно говоря, в Инструкции описана целая процедура, как калибровать прибор на каждом месте измерений. Только кто это будет делать каждые полчаса, когда патруль переезжает на новое место ? Именно потому я утверждаю - необходима толькофиксация со стационарно установленных камер и автоматизированная рассылка писем счастья. Система контроля скорости должна полностью исключать человеческий фактор.