Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Додано: Сер 17 жов, 2018 21:34

summacut написав: Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе. Нет никакого эффекта косинуса. А те люди, которые об этом рассказывают, неправильно интерпретируют то, чему их учили школе.

Вот нет и всё, да ? Вот однозначно и категорично ? А Вы много знаете людей, которым в школе преподавали Инструкцию по эксплуатации Трукам ? Только уточните какую версию - английскую (из США), где 82 страницы или украинскую на 59 страниц и где вырезано об указанном эффекте косинуса и настройке прибора."Суслика видишь ? Нет? А он есть!" (с)Рекомендую нагуглить английский мануал и почитать. Например, здесь -Страницы 38-39, там это называется Roadside Offset.PS: Кстати, если будете действительно интересоваться темой Трукам и случайно забредёте на сайт их производителя, то обратите внимание на подпись внизу под Трукам: "NOTE: Not Available in USA.", а потом в общем каталоге ещё раз - "Available outside of the USA only."Вот почему такой чудный и безошибочный прибор не пускают на дороги США, а ? Может потому, что там водители умеют читать инструкции к приборам на английском языке и умеют в суде отстаивать свои права ? Задумайтесь.