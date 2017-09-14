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Радар TruCam: скільки
адмінпротоколів склали патрульні...

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:49

Re: Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні..

  KOKS написав:с этим г0вноприпором только в России работают

Кстати TruCAM востребован в Европе: в Германии действует 297 таких устройств, во Франции – 1700, Италии – 1500, Австрии – 1100, есть они даже в Пакистане. А вот Россия ими не пользуется, предпочитая радиолокационные приборы.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:50

  27661 написав:
Если бы заботились о смертности, то сделали бы дороги по 2-е полосы и отбойник , чтоб при обгоне не выезжали на встречку, большая часть смертей -- лобовое столкновение.
А так, это дешёвый способ уменьшить на пару процентов смертность и бабла поднять по ходу.

У Вас такой бред написан - 2% от 17000 это 340 человек - это уже немало...Вам все что-то должны. Вот со штрафов и проложат. Чисто не там где убирают...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03

  LutsMan написав:
  summacut написав:А, я понимаю, куда уклон. Мусора могут выставить максимальное расстояние от дороги, фактически находясь на обочине, что завысит реальную скорость. Так?

Так точно :)
А ещё есть в мануале данные о дальности этого прибора в 1200м и угле раскрытия луча в 2.5 нанорадианы, что на расстоянии 800 м даёт пятно более метра в диаметре (т.е. запросто попадает 2 машины), а на 1200м им можно сразу две полосы закрыть и выбирать какую машину штрафовать за скорость по своему усмотрению. Классно, правда ?
Повторюсь - этот прибор не допустили в работу на дороги в США. Задумайтесь - почему.

Я лично, взял 2.5 нанорадиана на инженерном калькуляторе в Windows 7(calc) выставил в радианы - взял синус и умножил на 1000 м получил 2.5*10e-6 м -это 0.025 мм. Как у Вас -1м получился???? Взял тангенс -тот же результат - ясно, что при таких углах синус и тангенс практически равны , а если вы учились и высшей математике,то знали, что он и равен самому углу в радианах, то есть 2.5 10e-9.
Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...
Смотрел инструкции - есть специально для Британии - на главной странице, это ясно, левосторонее ,а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел ,где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно
laa1999
 
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