Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03

LutsMan написав: summacut написав: А, я понимаю, куда уклон. Мусора могут выставить максимальное расстояние от дороги, фактически находясь на обочине, что завысит реальную скорость. Так? А, я понимаю, куда уклон. Мусора могут выставить максимальное расстояние от дороги, фактически находясь на обочине, что завысит реальную скорость. Так?

Так точно

А ещё есть в мануале данные о дальности этого прибора в 1200м и угле раскрытия луча в 2.5 нанорадианы, что на расстоянии 800 м даёт пятно более метра в диаметре (т.е. запросто попадает 2 машины), а на 1200м им можно сразу две полосы закрыть и выбирать какую машину штрафовать за скорость по своему усмотрению. Классно, правда ?

Повторюсь - этот прибор не допустили в работу на дороги в США. Задумайтесь - почему. Так точноА ещё есть в мануале данные о дальности этого прибора в 1200м и угле раскрытия луча в 2.5 нанорадианы, что на расстоянии 800 м даёт пятно более метра в диаметре (т.е. запросто попадает 2 машины), а на 1200м им можно сразу две полосы закрыть и выбирать какую машину штрафовать за скорость по своему усмотрению. Классно, правда ?Повторюсь - этот прибор не допустили в работу на дороги в США. Задумайтесь - почему.

Я лично, взял 2.5 нанорадиана на инженерном калькуляторе в Windows 7(calc) выставил в радианы - взял синус и умножил на 1000 м получил 2.5*10e-6 м -это 0.025 мм. Как у Вас -1м получился???? Взял тангенс -тот же результат - ясно, что при таких углах синус и тангенс практически равны , а если вы учились и высшей математике,то знали, что он и равен самому углу в радианах, то есть 2.5 10e-9.Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...Смотрел инструкции - есть специально для Британии - на главной странице, это ясно, левосторонее ,а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел ,где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно