У Вас такой бред написан - 2% от 17000 это 340 человек - это уже немало...Вам все что-то должны. Вот со штрафов и проложат. Чисто не там где убирают...
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Додано: Чет 18 жов, 2018 13:50
У Вас такой бред написан - 2% от 17000 это 340 человек - это уже немало...Вам все что-то должны. Вот со штрафов и проложат. Чисто не там где убирают...
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03
Я лично, взял 2.5 нанорадиана на инженерном калькуляторе в Windows 7(calc) выставил в радианы - взял синус и умножил на 1000 м получил 2.5*10e-6 м -это 0.025 мм. Как у Вас -1м получился???? Взял тангенс -тот же результат - ясно, что при таких углах синус и тангенс практически равны , а если вы учились и высшей математике,то знали, что он и равен самому углу в радианах, то есть 2.5 10e-9.
Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...
Смотрел инструкции - есть специально для Британии - на главной странице, это ясно, левосторонее ,а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел ,где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:55
Re: Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні..
Меня уже поправили - не нано-, а микрорадианы. Там пятно больше 2-х метров.
Не важно на сколько инспектор отошёл от дороги, он может хоть на дороге стоять, здесь суть в другом - инспектор вручную добавляет поправку к скорости, которая не отображается на экране прибора и не фиксируется в протоколе.
Сейчас уже в пультах от кондиционеров встраивают игры, а Вы считаете, что разработчики такого прибора не смогли сделать переключалку "км-мили" ?
Не понял вопрос. Вы не нашли на сайте производителя, где указано, что ТруКам не для США ? Смотрите здесь -
У меня вопрос - почему ?
Почему производитель для США сделал такую же модель, но назвал её ТруВижин. И в описании ТруКам сказано - прибор для контроля скорости на дороге и видеорегистрации, а у ТруВижин указано - для помощи дорожным инспекторам в контроле скорости. А это далеко не одно и тоже самое. Т.е. понимают, что в суд идти с такими доказательствами будет себе дороже, потому написали - для помощи инспекторам, а не для контроля и фиксации. Чуствуете разницу ?
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