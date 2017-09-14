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Радар TruCam: скільки
адмінпротоколів склали патрульні...

Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:50

  27661 написав:
Если бы заботились о смертности, то сделали бы дороги по 2-е полосы и отбойник , чтоб при обгоне не выезжали на встречку, большая часть смертей -- лобовое столкновение.
А так, это дешёвый способ уменьшить на пару процентов смертность и бабла поднять по ходу.

У Вас такой бред написан - 2% от 17000 это 340 человек - это уже немало...Вам все что-то должны. Вот со штрафов и проложат. Чисто не там где убирают...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03

  LutsMan написав:
  summacut написав:А, я понимаю, куда уклон. Мусора могут выставить максимальное расстояние от дороги, фактически находясь на обочине, что завысит реальную скорость. Так?

Так точно :)
А ещё есть в мануале данные о дальности этого прибора в 1200м и угле раскрытия луча в 2.5 нанорадианы, что на расстоянии 800 м даёт пятно более метра в диаметре (т.е. запросто попадает 2 машины), а на 1200м им можно сразу две полосы закрыть и выбирать какую машину штрафовать за скорость по своему усмотрению. Классно, правда ?
Повторюсь - этот прибор не допустили в работу на дороги в США. Задумайтесь - почему.

Я лично, взял 2.5 нанорадиана на инженерном калькуляторе в Windows 7(calc) выставил в радианы - взял синус и умножил на 1000 м получил 2.5*10e-6 м -это 0.025 мм. Как у Вас -1м получился???? Взял тангенс -тот же результат - ясно, что при таких углах синус и тангенс практически равны , а если вы учились и высшей математике,то знали, что он и равен самому углу в радианах, то есть 2.5 10e-9.
Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...
Смотрел инструкции - есть специально для Британии - на главной странице, это ясно, левосторонее ,а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел ,где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:55

Re: Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні..

  laa1999 написав:Я лично, взял 2.5 нанорадиана... Как у Вас -1м получился????

Меня уже поправили - не нано-, а микрорадианы. Там пятно больше 2-х метров.
  laa1999 написав:Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...

Не важно на сколько инспектор отошёл от дороги, он может хоть на дороге стоять, здесь суть в другом - инспектор вручную добавляет поправку к скорости, которая не отображается на экране прибора и не фиксируется в протоколе.
  laa1999 написав:...а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел

Сейчас уже в пультах от кондиционеров встраивают игры, а Вы считаете, что разработчики такого прибора не смогли сделать переключалку "км-мили" ?
  laa1999 написав: а где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно
Не понял вопрос. Вы не нашли на сайте производителя, где указано, что ТруКам не для США ? Смотрите здесь - http://www.lasertech.com/TruCAM-II-Spee ... Laser.aspx На первой странице - TruCAM II Overview и ниже - "NOTE: Not Available in USA." Справа на блоке ссылок есть раздел "Product Catalogs", скачиваете каталог продукции LTI Products (PDF) и там тоже указано - "Available outside of the USA only."
У меня вопрос - почему ?
Почему производитель для США сделал такую же модель, но назвал её ТруВижин. И в описании ТруКам сказано - прибор для контроля скорости на дороге и видеорегистрации, а у ТруВижин указано - для помощи дорожным инспекторам в контроле скорости. А это далеко не одно и тоже самое. Т.е. понимают, что в суд идти с такими доказательствами будет себе дороже, потому написали - для помощи инспекторам, а не для контроля и фиксации. Чуствуете разницу ?
LutsMan
 
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