Радар TruCam: скільки адмінпротоколів склали патрульні...

Я лично, взял 2.5 нанорадиана... Как у Вас -1м получился????

Вообще, для 1000м существенный угол будет, если отойти от обочины метров на 50-100...Для 100м - 5-10м...

...а ограничения не для США - могут быть из-за км, других причин, я не нашел

а где не для США, вы же дали общую ссылку -не конретно

Меня уже поправили - не нано-, а микрорадианы. Там пятно больше 2-х метров. Не важно на сколько инспектор отошёл от дороги, он может хоть на дороге стоять, здесь суть в другом - инспектор не учитывает поправку к скорости, которая отображается на экране прибора и указывается в протоколе. Сейчас уже в пультах от кондиционеров встраивают игры, а Вы считаете, что разработчики такого прибора не смогли сделать переключалку "км-мили"? Не понял вопрос. Вы не нашли на сайте производителя, где указано, что ТруКам не для США? Смотрите здесь - На первой странице - TruCAM II Overview и ниже - "NOTE: Not Available in USA." Справа на блоке ссылок есть раздел "Product Catalogs", скачиваете каталог продукции LTI Products (PDF) и там тоже указано - "Available outside of the USA only." У меня вопрос - почему? Почему производитель для США сделал такую же модель, но назвал её ТруВижин. И в описании ТруКам сказано - прибор для контроля скорости на дороге и видеорегистрации, а у ТруВижин указано - для помощи дорожным инспекторам в контроле скорости. А это далеко не одно и тоже самое. Т.е. понимают, что в суд идти с такими доказательствами будет себе дороже, потому написали - для помощи инспекторам, а не для контроля и фиксации. Чуствуете разницу?