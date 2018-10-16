Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Дивися повний текст В Україні впали продажі держпаперів.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:43
В Україні впали продажі держпаперів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні впали продажі держпаперів.
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:44
Продавайте населенню 6-7% річних зараз не поганий варіант, банки знахабніли, незабаром будуть вимагати плату за зберігання грошей!
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:12
Простите, я правильно понимаю, что 4-х месячные облигации были раpмещены с доходностью 20% годовых?
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