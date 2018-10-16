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В Україні впали продажі держпаперів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Дивися повний текст В Україні впали продажі держпаперів
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R2
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:44
Продавайте населенню 6-7% річних зараз не поганий варіант, банки знахабніли, незабаром будуть вимагати плату за зберігання грошей!
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andriyzhagun
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:12
Що стосується гривневих облігацій, то на п’яти оголошених аукціонах попит був лише на двох: найкоротших 4-місячних і найдовших 2-річних. Продавець відмовився задовольнити дві заявки на 100 млн грн під 20% на купівлю “коротких” паперів, утримавши ставку на рівні 19% і задовольнившись залученням всього 7,1 млн грн.
Простите, я правильно понимаю, что 4-х месячные облигации были раpмещены с доходностью 20% годовых?
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Волгарь
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Додано: Сер 17 жов, 2018 15:19
Народ сравнил бумаги
Туалетная оказалась приятнее в использовании
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antey1969
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