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В Україні впали
продажі держпаперів

В Україні впали продажі держпаперів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:43

В Україні впали продажі держпаперів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Дивися повний текст В Україні впали продажі держпаперів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:44

Продавайте населенню 6-7% річних зараз не поганий варіант, банки знахабніли, незабаром будуть вимагати плату за зберігання грошей!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:12

Що стосується гривневих облігацій, то на п’яти оголошених аукціонах попит був лише на двох: найкоротших 4-місячних і найдовших 2-річних. Продавець відмовився задовольнити дві заявки на 100 млн грн під 20% на купівлю “коротких” паперів, утримавши ставку на рівні 19% і задовольнившись залученням всього 7,1 млн грн.

Простите, я правильно понимаю, что 4-х месячные облигации были раpмещены с доходностью 20% годовых?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:19

Народ сравнил бумаги
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antey1969
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