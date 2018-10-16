На підставі цих договорів компанія виступила майновим поручителем боргових зобов'язань Приватбанку (Київ) перед НБУ за кредитами рефінансування.
Дивися повний текст \"Буковелю\" доведеться повернути борги ПриватБанку Коломойського - ВС.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 14:59
"Буковелю" доведеться повернути борги ПриватБанку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Буковелю\" доведеться повернути борги ПриватБанку Коломойського - ВС.
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:59
Нарешті. Сподіваюсь, суддів попередніх судових інстанцій погонять на вулицю без права займати державні посади.
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