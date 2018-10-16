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"Буковелю" доведеться
повернути борги ПриватБанку...

"Буковелю" доведеться повернути борги ПриватБанку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:59

"Буковелю" доведеться повернути борги ПриватБанку...

Пропонуємо до обговорення:
На підставі цих договорів компанія виступила майновим поручителем боргових зобов'язань Приватбанку (Київ) перед НБУ за кредитами рефінансування.

Дивися повний текст \"Буковелю\" доведеться повернути борги ПриватБанку Коломойського - ВС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:59

Нарешті. Сподіваюсь, суддів попередніх судових інстанцій погонять на вулицю без права займати державні посади.
locustsucol
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