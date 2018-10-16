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ФГВФО у 5 разів знизив ціну на 113,5 га землі "імені"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:00
Пропонуємо до обговорення:
Стартова ціна на актив, яку встановив ФГВФО, - 740 млн грн.
Дивися повний текст ФГВФО у 5 разів знизив ціну на 113,5 га землі \"імені\" Фірташа на Оболоні
.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 16:00
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