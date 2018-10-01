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Через підвищення цін на
пальне за АЗС візьметься...

Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:02

Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України перевірить наскільки обґрунтовано АЗС підняли ціни на пальне і чи не вступили гіганти нафтового ринку у змов

Дивися повний текст Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься Антимонопольний комітет.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:03

Не возможно сосчитать сколько раз амку брался за подобные расследования на азс.НИ ОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ амку.
sena_2008atp
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