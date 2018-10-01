Антимонопольний комітет України перевірить наскільки обґрунтовано АЗС підняли ціни на пальне і чи не вступили гіганти нафтового ринку у змов
Дивися повний текст Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься Антимонопольний комітет.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 16:02
Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Через підвищення цін на пальне за АЗС візьметься Антимонопольний комітет.
Додано: Сер 17 жов, 2018 16:03
Не возможно сосчитать сколько раз амку брался за подобные расследования на азс.НИ ОДНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЗА ВСЁ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ амку.
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