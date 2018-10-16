RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні подешевшав бензин
– заправники злякалися...

В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:21

В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи «А-95».

Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися падіння нафти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85086
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:21

Логично.
Dzimit
 
Повідомлень: 81
З нами з: 02.11.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні впали продажі держпаперів
R2 » Сер 17 жов, 2018 14:43
4 68
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 16:00
matro-skin
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 17, 18, 19
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
182 10085
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 15:20
kalinavalera1
В Україні стало менше безробітних
R2 » Вів 16 жов, 2018 15:02
6 233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 12:17
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62438)
17.10.2018 18:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.