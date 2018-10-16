Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу консалтингової групи «А-95».
Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися падіння нафти.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 16:21
В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися...
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Дивися повний текст В Україні подешевшав бензин – заправники злякалися падіння нафти.
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