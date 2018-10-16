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ТОП-30 найбільших роботодавців
України (інфографіка)

ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:08

ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В "УЗ" працює понад 250 тисяч осіб.

Дивися повний текст ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:08

Если судить по покупке американских "паровозов" - то Ж/Д осталось не долго оставаться крупнейшим плательщиком в бюджет, до приватизации её за долги американцами.
Та же картинка наблюдалась и с горно промышленным комплексом Украины.

Вон "Селидоввугілля" уже стоят с протянутой рукой, а на носу зима.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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