В "УЗ" працює понад 250 тисяч осіб.
Дивися повний текст ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка).
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Додано: Сер 17 жов, 2018 17:08
ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка)
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Дивися повний текст ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка).
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:08
Если судить по покупке американских "паровозов" - то Ж/Д осталось не долго оставаться крупнейшим плательщиком в бюджет, до приватизации её за долги американцами.
Та же картинка наблюдалась и с горно промышленным комплексом Украины.
Вон "Селидоввугілля" уже стоят с протянутой рукой, а на носу зима.
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