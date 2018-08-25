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Тролейбусний парк Одеси
поповнили на 47 нових машин,...

Тролейбусний парк Одеси поповнили на 47 нових машин,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:44

Тролейбусний парк Одеси поповнили на 47 нових машин,...

Пропонуємо до обговорення:
Тролейбусний парк Одеси поповнили 47 нових низькопідлогових машин, закуплених міськрадою на заводі "Белкомунмаш" за кредитною лінією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Дивися повний текст Тролейбусний парк Одеси поповнили на 47 нових машин, придбаних за кредит ЄБРР.
R2
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