У деяких медиків оклад тепер становить близько 18 тисяч гривень.
Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26
''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
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Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26
Так это все затеяли чтобы этот врач из бахмута стал аж 18 тыщ загребать? Ну дякуемо чо. Будем надеяться что в Бахмуте никто ничем серьезннее ОРЗ не болеет.
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