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''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26
Пропонуємо до обговорення:
У деяких медиків оклад тепер становить близько 18 тисяч гривень.
Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів
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