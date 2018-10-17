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''Гроші пішли за пацієнтами'':
в Україні зросли зарплати...

''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26

''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
У деяких медиків оклад тепер становить близько 18 тисяч гривень.

Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
R2
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papazina
 
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Бредятина. У моего уменьшилась, и мобилку на вызов не берет
romiks2009
 
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romiks2009
ну так треба міняти, такого "спеціаліста"
intfis
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