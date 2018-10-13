У деяких медиків оклад тепер становить близько 18 тисяч гривень.
Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26
''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 08:59
intfis Треба міняти не спеціаліста, спеціаліст хороший, а систему. Вони визови приймають тільки через регістратуру в якій стаціонарний телефон вимкнутий. А спеціаліст замість прийому хворих сидить і вводить данні пацієнтів в систему і матюкається що нічого не працює.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:07
Ничего не изменилось в лучшую сторону.Вся реформа для населения заключается в заключении договора с врачом.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:59
За всех врачей не скажу...
На море наступил на какую-то дрянь по приезду за 5 минут записался в ближайшей поликлинике к хирургу который принял меня через 40 минут.
Бесплатно. Даже на принтере распечатал мне список и схему приема лекарств
К семейному я смог попасть только через два дня - то не прием то еще что-то.
Семейный подтвердил правильность диагноза и лечения.
Вот.
В этом случае я остался доволен. Раньше я даже не представляю сколько бы времени у меня ушло чтобы к хирургу с ходу попасть. Летом.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:25
Подолянин, так ведь по идее, в соответствии с реформой, вы должны были сначала попасть на прием к семейному врачу, а уже он должен был (если есть необходимость) отправить вас к хирургу. А так - в чем разница с тем что было раньше? Я и раньше мог спокойно попасть на прием к хирургу - просто записавшись в регистратуре. Поэтому в чем вы увидели улучшение ситуации - для меня загадка.
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