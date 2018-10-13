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''Гроші пішли за пацієнтами'':
в Україні зросли зарплати...

''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:26

''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
У деяких медиків оклад тепер становить близько 18 тисяч гривень.

Дивися повний текст ''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати лікарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:10

В результате пошел к частному специализированному врачу
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:26

Бредятина. У моего уменьшилась, и мобилку на вызов не берет
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 07:10

romiks2009
ну так треба міняти, такого "спеціаліста"
intfis
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:59

intfis Треба міняти не спеціаліста, спеціаліст хороший, а систему. Вони визови приймають тільки через регістратуру в якій стаціонарний телефон вимкнутий. А спеціаліст замість прийому хворих сидить і вводить данні пацієнтів в систему і матюкається що нічого не працює.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:07

Ничего не изменилось в лучшую сторону.Вся реформа для населения заключается в заключении договора с врачом.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:59

За всех врачей не скажу...
На море наступил на какую-то дрянь по приезду за 5 минут записался в ближайшей поликлинике к хирургу который принял меня через 40 минут.
Бесплатно. Даже на принтере распечатал мне список и схему приема лекарств :shock:

К семейному я смог попасть только через два дня - то не прием то еще что-то.
Семейный подтвердил правильность диагноза и лечения.
Вот.
В этом случае я остался доволен. Раньше я даже не представляю сколько бы времени у меня ушло чтобы к хирургу с ходу попасть. Летом.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:25

Подолянин, так ведь по идее, в соответствии с реформой, вы должны были сначала попасть на прием к семейному врачу, а уже он должен был (если есть необходимость) отправить вас к хирургу. А так - в чем разница с тем что было раньше? Я и раньше мог спокойно попасть на прием к хирургу - просто записавшись в регистратуре. Поэтому в чем вы увидели улучшение ситуации - для меня загадка.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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