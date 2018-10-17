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''Гроші пішли за пацієнтами'':
в Україні зросли зарплати...

''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:47

Чудова реформа, ті хто більше працюють, відповідно більше і заробляють, а ті що пинали і придумували собі фамілії пацієнтів зі стелі, і матимуть відповідно.
sabretus2016
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:23

Может у врачей дела лучше, но у пациентов ничего не поменялось. Говорю как человек посещавший поликлинику месяц назад и побывавший у 2 разных лоров по направлению терапевта. Болело горло, делал анализы, принимал, полоскал, мазал как прописал врач. Потом надоело (так как без результата) пошел по старинке купил Ингалипт, чем и поправил здоровье. Ну может это я такой неудачливый, может все врачи золото, а мне так попалось, мне то какой хрен разница, с моей колокольни эта реформа хрень и влияет может только на благосостояние врачей и победные речи дамы из за бугра.
Igorten
 
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