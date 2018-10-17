''Гроші пішли за пацієнтами'': в Україні зросли зарплати...

Додано: Чет 18 жов, 2018 17:23
Может у врачей дела лучше, но у пациентов ничего не поменялось. Говорю как человек посещавший поликлинику месяц назад и побывавший у 2 разных лоров по направлению терапевта. Болело горло, делал анализы, принимал, полоскал, мазал как прописал врач. Потом надоело (так как без результата) пошел по старинке купил Ингалипт, чем и поправил здоровье. Ну может это я такой неудачливый, может все врачи золото, а мне так попалось, мне то какой хрен разница, с моей колокольни эта реформа хрень и влияет может только на благосостояние врачей и победные речи дамы из за бугра.