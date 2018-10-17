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Alstom зацікавлена в
електрифікації залізниці в Україні

Alstom зацікавлена в електрифікації залізниці в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:23

Alstom зацікавлена в електрифікації залізниці в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Французький виробник залізничної техніки Alstom зацікавлений в реалізації інфраструктурних проектів в Україні, зокрема, проектів з електрифікації залізничної інфраструктури, однак різниця між українськими та європейськими стандартами в галузі може перешкодити його роботі на цьому ринку.

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R2
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Вы сначала путевое хозяйство в порядок приведите. Ежедневно хожу через ж/д, на главном ходу такие стыковые зазоры, йух можно вставить, и это в теплое время года.
summacut
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Все по классике.
vitali_kalinin
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