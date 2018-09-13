RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В американській Greenbrier
підтвердили намір вийти на...

В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:53

В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на...

Пропонуємо до обговорення:
Виробник залізничного рухомого складу The Greenbrier Companies (США, Орегон) має намір в близькій перспективі вийти на український ринок.

Дивися повний текст В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на український ринок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85090
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:53

Отэта правильно не туземцам же давать осваивать кредиты. У туземцев в итоге должны оставаться бусы, одеяла с оспой и неподъемные долги.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 24.11.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: papchik і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян заявив про намір іти в політику після роботи на...
R2 » П'ят 12 жов, 2018 09:52
5 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 15:06
antikkristall
Данія має намір продати Україні три списані військові... 1, 2
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:42
15 1328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 09:45
avax
Франція має намір виділити €8 млрд на боротьбу з бідністю
R2 » Чет 13 вер, 2018 18:47
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 вер, 2018 18:48
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.