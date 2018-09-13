Виробник залізничного рухомого складу The Greenbrier Companies (США, Орегон) має намір в близькій перспективі вийти на український ринок.
Дивися повний текст В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на український ринок.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 20:53
В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на...
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Дивися повний текст В американській Greenbrier підтвердили намір вийти на український ринок.
Додано: Сер 17 жов, 2018 20:53
Отэта правильно не туземцам же давать осваивать кредиты. У туземцев в итоге должны оставаться бусы, одеяла с оспой и неподъемные долги.
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