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Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 жов, 2018 22:58
Пропонуємо до обговорення:
Французький експерт упевнений, що і Євросоюз міг би робити для України більше.
Дивися повний текст Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі головні вимоги
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