RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що Європа чекає від України
для членства в ЄС: названі...

Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:58

Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі...

Пропонуємо до обговорення:
Французький експерт упевнений, що і Євросоюз міг би робити для України більше.

Дивися повний текст Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі головні вимоги.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85091
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що Європа чекає від України для членства в ЄС: названі...
R2 » Сер 17 жов, 2018 22:58
0 7
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 22:58
R2
Скільки коштує зняти квартиру на Новий рік у містах України?
R2 » П'ят 26 гру, 2014 23:39
8 3543
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 20:10
if_ua_00
ТОП-30 найбільших роботодавців України (інфографіка)
R2 » Сер 17 жов, 2018 17:08
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 17:08
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron