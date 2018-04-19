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У Житомирі підвищили тарифи
на опалення та гарячу воду

У Житомирі підвищили тарифи на опалення та гарячу воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:42

У Житомирі підвищили тарифи на опалення та гарячу воду

Пропонуємо до обговорення:
Жителі Житомира відтепер платитимуть більше за опалення та гарячу воду.

Дивися повний текст У Житомирі підвищили тарифи на опалення та гарячу воду.
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