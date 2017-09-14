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У Держстаті повідомили, скільки
безробітних на одну вакансію

У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:20

У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні станом на кінець вересня 2018 року було 97 тис. вакансій, офіційно запропонованих роботодавцями.

Дивися повний текст У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:21

Жаль нет подробностей,что обычно за вакансии,типа контролёр в трамвай?
lavidenko
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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