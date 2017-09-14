В Україні станом на кінець вересня 2018 року було 97 тис. вакансій, офіційно запропонованих роботодавцями.
Дивися повний текст У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:20
У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію
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Дивися повний текст У Держстаті повідомили, скільки безробітних на одну вакансію.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:21
Жаль нет подробностей,что обычно за вакансии,типа контролёр в трамвай?
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:36
lavidenko, в моем городке постоянно требуются копатели могил. Работа стрессовая, тяжелая (особенно в зимний период) ну и плюс вредность (приходится пить горькую чтобы не принимать всё близко к сердцу) поэтому надолго редко кто задерживается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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