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Фонд гарантування збирається
судитися з Росією через...

Фонд гарантування збирається судитися з Росією через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:23

Фонд гарантування збирається судитися з Росією через...

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про стягнення з РФ компенсації за втрату інвестицій ліквідованого «Дельта Банку».

Дивися повний текст Фонд гарантування збирається судитися з Росією через втрачені в Криму активи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:23

А судиться с теми кто с банков повыводил миллиарды?Коломойский и тд.Я думаю отдача и эффект будет.Да одного только Яценюка прижать так кучу бабла найдут от его стены .Гройсмана,авакова прищемить и потекут обратно реки денег
lavidenko
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