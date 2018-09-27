Мова йде про стягнення з РФ компенсації за втрату інвестицій ліквідованого «Дельта Банку».
Дивися повний текст Фонд гарантування збирається судитися з Росією через втрачені в Криму активи.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:23
Фонд гарантування збирається судитися з Росією через...
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Дивися повний текст Фонд гарантування збирається судитися з Росією через втрачені в Криму активи.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:23
А судиться с теми кто с банков повыводил миллиарды?Коломойский и тд.Я думаю отдача и эффект будет.Да одного только Яценюка прижать так кучу бабла найдут от его стены .Гройсмана,авакова прищемить и потекут обратно реки денег
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