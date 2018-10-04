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Долар дорожчає на оптимізмі щодо ФРС, побоюваннях...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Долар США зміцнився в середу і продовжив підйом в четвер, оскільки протокол засідання Федеральної резервної системи (ФРС) показав, що стійке зростання американської економіки, на думку керівників ЦБ, виправдовує подальше підвищення процентних ставок.
Дивися повний текст Долар дорожчає на оптимізмі щодо ФРС, побоюваннях погіршення відносин з Китаєм
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R2
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:27
Что то заметил что если в России рубль падает то у нас тоже моментом,и обратно такая ситуация.Экономики у нас ещё связанны не смотря на старания Киева и сша
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lavidenko
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:11
lavidenko написав:
Что то заметил что если в России рубль падает то у нас тоже моментом,и обратно такая ситуация.Экономики у нас ещё связанны не смотря на старания Киева и сша
США постарались, что нефть скоро пробьет новый максимум.
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p_a_l
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:34
Похоже на ценовой оракул который привязан к каком то индексу.. и все равно, связаны экономики и имеются ли связи между отраслями. Это не экономика а чертовщина.
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magneet
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