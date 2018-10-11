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У Кабміні повідомили, коли
чекають офіційного рішення...

У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32

У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор департаменту торговельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі Наталія Сидорук.

Дивися повний текст У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення СОТ щодо транзитного спору України з Росією.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33

А как же подводный поезд? Да и самолетами можно возить. Второй АН-225 достроить, делов то.
summacut
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