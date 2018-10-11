Про це повідомила директор департаменту торговельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі Наталія Сидорук.
Дивися повний текст У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення СОТ щодо транзитного спору України з Росією.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:32
У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення СОТ щодо транзитного спору України з Росією.
Додано: Чет 18 жов, 2018 09:33
А как же подводный поезд? Да и самолетами можно возить. Второй АН-225 достроить, делов то.
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