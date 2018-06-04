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Фінустанови занижують інформацію
про реальні відсотки за...

Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54

Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку немає механізму покарати фінустанови, що вказують неправдиві відсоткові ставки.

Дивися повний текст Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за кредитами — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:24

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції по кредитах в Україні. Щоб допомогти вам з вибором кредиту, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. За його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам кредитний продукт.

...неплохо было бы добавить в этот сервис реальную, не заниженную информацию о процентах по кредитным картам)
Кризис близко! (январь 2018)
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