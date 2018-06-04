У Нацбанку немає механізму покарати фінустанови, що вказують неправдиві відсоткові ставки.
Дивися повний текст Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за кредитами — НБУ.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54
Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за...
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Дивися повний текст Фінустанови занижують інформацію про реальні відсотки за кредитами — НБУ.
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:24
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