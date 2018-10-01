|
|
Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ - ЗМІ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:14
Пропонуємо до обговорення:
Продовжили ще на два тижні.
Дивися повний текст Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ - ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85099
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:14
а что пока тепло, зачем в очередной раз народ злить...
-
Cactus
-
-
- Повідомлень: 840
- З нами з: 26.08.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор