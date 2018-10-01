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Кабмін ще раз відклав
підвищення цін на газ - ЗМІ

Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:14

Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Продовжили ще на два тижні.

Дивися повний текст Кабмін ще раз відклав підвищення цін на газ - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:14

а что пока тепло, зачем в очередной раз народ злить...
Cactus
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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