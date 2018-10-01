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Україна стрімко збільшує імпорт кави
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23
Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року порівняно з вереснем 2017 року імпорт кави збільшився на 16,6%, або на 1,626 млн доларів до 11,416 млн доларів, експорт зменшився на 22,3%, або на 0,023 млн доларів до 0,080 млн доларів.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23
..ух ты - важная инфа в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ветке!!! (хотя конечно больше всего улыбныли цифры про ЭКСПОРТ (!!) кофе из Украины.. это ГДЕ его у нас выращивают, в каких тайных лабораториях?).. или страна решила делать инвестиции "в зерна" (..о чем вы, какая крипта?! - ЗЕРНА в тренде!!!..), ..или мы стали чаще напрягать мозг (судя по наращиванию импорта и, соотв., количества выпиваемого тонизируещего!!).. ??
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maestro71
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