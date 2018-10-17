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Україна стрімко
збільшує імпорт кави

Україна стрімко збільшує імпорт кави
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23

Україна стрімко збільшує імпорт кави

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року порівняно з вереснем 2017 року імпорт кави збільшився на 16,6%, або на 1,626 млн доларів до 11,416 млн доларів, експорт зменшився на 22,3%, або на 0,023 млн доларів до 0,080 млн доларів.

Дивися повний текст Україна стрімко збільшує імпорт кави.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:23

..ух ты - важная инфа в ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ветке!!! (хотя конечно больше всего улыбныли цифры про ЭКСПОРТ (!!) кофе из Украины.. это ГДЕ его у нас выращивают, в каких тайных лабораториях?).. или страна решила делать инвестиции "в зерна" (..о чем вы, какая крипта?! - ЗЕРНА в тренде!!!..), ..или мы стали чаще напрягать мозг (судя по наращиванию импорта и, соотв., количества выпиваемого тонизируещего!!).. ??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:23

maestro71 У вас какое-то ограниченное понимание кофейного рынка. Кофе, как готовый продукт, это обжаренные по той или иной технологии зерна, собранные в определенные купажи или моносорта. Готовый продукт может быть в зернах, молотым или растворимым. ТАК ВОТ, кофейные зерна это сырье и оно не годится к употреблению без переработки. А в Украине есть крупные производители, Strauss, Jacobs, Discaf, Мономах, Орими, Nescafe, MacCoffee и другие. Думайте..
nikita_sergeevich_22
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:54

Re: Україна стрімко збільшує імпорт кави

  nikita_sergeevich_22 написав:А в Украине есть крупные производители, Strauss, Jacobs, Discaf, Мономах, Орими, Nescafe, MacCoffee и другие. Думайте..

Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным. Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:18

Re: Україна стрімко збільшує імпорт кави

  BIGor написав:Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным.

На продукции украинский штрих-код, потому формально они производители, просто делают готовый продукт из иностранного сырья, что все равно лучше, чем покупать чистый импорт.
  BIGor написав:Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.

Вроде регулярно вижу их что в Новусе, что в Сельпо + у них интернет магазин
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:22

  Faceless написав:
  BIGor написав:Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным.

На продукции украинский штрих-код, потому формально они производители, просто делают готовый продукт из иностранного сырья, что все равно лучше, чем покупать чистый импорт.


Мне кажется кофе сложно будет делать из украинского сырья.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:23

  Sommer написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным.

На продукции украинский штрих-код, потому формально они производители, просто делают готовый продукт из иностранного сырья, что все равно лучше, чем покупать чистый импорт.


Мне кажется кофе сложно будет делать из украинского сырья.

Ну суррогат, типа цикория - не вопрос. А так да :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:45

  BIGor написав:
  nikita_sergeevich_22 написав:А в Украине есть крупные производители, Strauss, Jacobs, Discaf, Мономах, Орими, Nescafe, MacCoffee и другие. Думайте..

Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным. Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.

Внезапно
Наприкінці 2009 року на фабриці була введена в експлуатацію нова лінія з виробництва кавових стіків Nescafe. Це ознаменувало перехід «Світоча» на якісно новий рівень: від місцевої кондитерської фабрики до регіонального виробничого центру Nestlé у таких напрямах бізнесу як кондитерське виробництво та кава.

В 2012 году был открыт завод «Фес-Укр» (г. Золотоноша, Черкасская обл.) по производству кофе под брендами «MacCoffee» и «Петровская слобода». Мощность – 25 тонн продукции в день.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:48

  Gastarbaiter написав:
В 2012 году был открыт завод «Фес-Укр» (г. Золотоноша, Черкасская обл.) по производству кофе под брендами «MacCoffee» и «Петровская слобода». Мощность – 25 тонн продукции в день.


Ух ты, я не знал что бренды «MacCoffee» и «Петровская слобода» - это Сингапур.

Век живи, век учись.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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