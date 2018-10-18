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Україна стрімко
збільшує імпорт кави

Україна стрімко збільшує імпорт кави
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:53

  vladus17 написав:
  BIGor написав:
  nikita_sergeevich_22 написав:А в Украине есть крупные производители, Strauss, Jacobs, Discaf, Мономах, Орими, Nescafe, MacCoffee и другие. Думайте..

Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным. Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.

А как же ,, Кава з1 Львова,, ? тоже Украинская ведь, не?


угу, прям у львове и растет
главное оружие рашистов - ложь
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