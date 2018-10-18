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Україна стрімко
збільшує імпорт кави

Україна стрімко збільшує імпорт кави
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 23:53

  vladus17 написав:
  BIGor написав:
  nikita_sergeevich_22 написав:А в Украине есть крупные производители, Strauss, Jacobs, Discaf, Мономах, Орими, Nescafe, MacCoffee и другие. Думайте..

Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным. Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.

А как же ,, Кава з1 Львова,, ? тоже Украинская ведь, не?


угу, прям у львове и растет
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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:05

Re: Україна стрімко збільшує імпорт кави

trololo написав:
  vladus17 написав:
  BIGor написав:Они кофе в Украине не производят, только торгуют импортным. Кофе производит только Галка (Львов) - только почти нигде кофе этого производителя не купишь.

А как же ,, Кава з1 Львова,, ? тоже Украинская ведь, не?


угу, прям у львове и растет
Ну обжарка и фасовка тут. Собственно та же история и с кофе из ЕС, что тут такого. Если не ошибаюсь, большинство кофе в мире продается производителями, импортирующими сырье
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:00

Большинство кофе, продающихся в цивилизованных странах, переработано и упаковано на заводах больших западных корпораций, удел аборигенов собирать кофе, упаковывать его в большие мешки и продавать бывшим колонизаторам. Так что с моральной точки зрения увеличивающийся импорт кофе в Украину радует, поступаем как белые люди.
По поводу чисто украинских марок, не Якобсов и других. Галка в принципе нормалёк, не Италия, но цена демократичная. Но никогда не покупайте так называемое кофе ТМ Своя Линия от АТБ, цена тоже демократичная, но в пережженный пепел они забыли положить немного кофе, поросята.

Вот погуглил, оказывается и под Одессой есть завод по производству кофе ТМ Lacomba
http://odessa.net.ua/news/kak-rabotaet- ... orske-foto
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:10

  freeze написав:Большинство кофе, продающихся в цивилизованных странах, переработано и упаковано на заводах больших западных корпораций, удел аборигенов собирать кофе, упаковывать его в большие мешки и продавать бывшим колонизаторам. Так что с моральной точки зрения увеличивающийся импорт кофе в Украину радует, поступаем как белые люди.
По поводу чисто украинских марок, не Якобсов и других. Галка в принципе нормалёк, не Италия, но цена демократичная. Но никогда не покупайте так называемое кофе ТМ Своя Линия от АТБ, цена тоже демократичная, но в пережженный пепел они забыли положить немного кофе, поросята.

Вот погуглил, оказывается и под Одессой есть завод по производству кофе ТМ Lacomba
http://odessa.net.ua/news/kak-rabotaet- ... orske-foto

Эта лакомба и "своя линия" - одного поля ягоды
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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