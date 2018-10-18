Україна стрімко збільшує імпорт кави

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Большинство кофе, продающихся в цивилизованных странах, переработано и упаковано на заводах больших западных корпораций, удел аборигенов собирать кофе, упаковывать его в большие мешки и продавать бывшим колонизаторам. Так что с моральной точки зрения увеличивающийся импорт кофе в Украину радует, поступаем как белые люди. По поводу чисто украинских марок, не Якобсов и других. Галка в принципе нормалёк, не Италия, но цена демократичная. Но никогда не покупайте так называемое кофе ТМ Своя Линия от АТБ, цена тоже демократичная, но в пережженный пепел они забыли положить немного кофе, поросята.
freeze написав:Большинство кофе, продающихся в цивилизованных странах, переработано и упаковано на заводах больших западных корпораций, удел аборигенов собирать кофе, упаковывать его в большие мешки и продавать бывшим колонизаторам. Так что с моральной точки зрения увеличивающийся импорт кофе в Украину радует, поступаем как белые люди. По поводу чисто украинских марок, не Якобсов и других. Галка в принципе нормалёк, не Италия, но цена демократичная. Но никогда не покупайте так называемое кофе ТМ Своя Линия от АТБ, цена тоже демократичная, но в пережженный пепел они забыли положить немного кофе, поросята.