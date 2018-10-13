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Українці активно переходять на
"безготівку": чому це...

Українці активно переходять на "безготівку": чому це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:35

Українці активно переходять на "безготівку": чому це...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк заявляє, що українці останнім часом все активніше використовують банківські картки для оплати товарів і послуг.

Дивися повний текст Українці активно переходять на \"безготівку\": чому це потрібно робити ще частіше.
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