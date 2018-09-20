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Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді відбулася презентація та реєстрація проекту закону, який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.
Дивися повний текст Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36
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