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Раді пропонують спростити
реєстрацію місця проживання

Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36

Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді відбулася презентація та реєстрація проекту закону, який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.

Дивися повний текст Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання.
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