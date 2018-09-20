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Раді пропонують спростити
реєстрацію місця проживання

Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36

Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді відбулася презентація та реєстрація проекту закону, який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.

Дивися повний текст Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36

Давно пора!
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:11

Якщо таке буде - то це великий респект.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:12

  maxprofit написав:Давно пора!

Ога зарегистрируют в твою квартиру 10500 человек а ты потом бегай доказывай что это все случайно вышло.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:22

  vitali_kalinin написав:
  maxprofit написав:Давно пора!

Ога зарегистрируют в твою квартиру 10500 человек а ты потом бегай доказывай что это все случайно вышло.

И плати потом по тарифу за каждый липовый фэйс.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44

Звісно, спершу треба змінити механізм нарахування плати за всі послуги, що наразі нараховуються на кожного зареєстрованого, перевести на лічильники або метри. Пропоную такий варіант - для реєстрації ви заповнюєте форму (у ЦНАП або онлайн), на вказану адресу звичайною поштою відправляється лист з кодом підтвердження. Ви отримуєте лист і підтверджуєте хоча б те, що ви можете отримати пошту за цією адресою. Тобто вже вам 100500 лівих чуваків не впишуть. Ну і, звісно ж, можливість власника житла скасувати реєстрацію будь-кого, теж заповнивши форму.
0mage0
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