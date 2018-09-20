У Верховній Раді відбулася презентація та реєстрація проекту закону, який передбачає спрощення процедури реєстрації місця проживання в Україні.
Дивися повний текст Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 10:36
Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Раді пропонують спростити реєстрацію місця проживання.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:12
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:22
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:44
Звісно, спершу треба змінити механізм нарахування плати за всі послуги, що наразі нараховуються на кожного зареєстрованого, перевести на лічильники або метри. Пропоную такий варіант - для реєстрації ви заповнюєте форму (у ЦНАП або онлайн), на вказану адресу звичайною поштою відправляється лист з кодом підтвердження. Ви отримуєте лист і підтверджуєте хоча б те, що ви можете отримати пошту за цією адресою. Тобто вже вам 100500 лівих чуваків не впишуть. Ну і, звісно ж, можливість власника житла скасувати реєстрацію будь-кого, теж заповнивши форму.
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